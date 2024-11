Notizie.com - Madonna, dal tour internazionale al negozio dell’usato: fan increduli

Un’inattesa sorpresa nel: un fan diha trovato una selezione degli abiti indossati dalla cantante e dalle sue ballerine durante le prove del suo.Una notizia quanto mai insolita ha colpito i fan della pop star: una selezione di abiti indossati dalla cantante e dalle sue ballerine durante le prove del suoa Manchester l’anno scorso è stata donata a undi beneficenza. Questo particolare, affiliato al Children’s Air Ambulance, si trova nella città di Salford e sta attirando l’attenzione non solo dei passanti ma anche degli ammiratori della star da ogni angolo del paese.In undi Manchester i fan disi sono trovati dinnanzi a cimeli inaspettati – notizie.comTra i fortunati che hanno avuto l’opportunità di imbattersi in questi pezzi unici vi è Alex Fisher, un’appassionata fan della musica che non ha potuto resistere all’acquisto di un boa e una gonna caratterizzata da dettagli con spille da balia.