Gaeta.it - L’ex hotel Petra di Roma messo in sicurezza dopo lo sgombero di un’occupazione abusiva

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, situato nel quartierenina di, sta vivendo una fase di cambiamento significativodiverse settimane di tensioni legate a. Recentemente, le autorità locali hanno avviato operazioni diper prevenire ulteriori invasioni all’interno della struttura. Questo articolo esplorerà i dettagli delloe le misure adottate per tutelare la proprietà e la tranquillità dei residenti nella zona.e conseguenze per gli occupantiNelle settimane scorse, il blitz delle forze dell’ordine ha portato allodi circa 90 persone, in gran parte di origine latinoamericana, dal. Questa operazione ha avuto l’obiettivo di ripristinare la legalità all’interno della struttura, che era stata occupatamente per un periodo prolungato.