Leonardo DiCaprio compie 50 anni, 10 film che lo hanno reso un'icona

continua a sorprendere il pubblico con interpretazioni sempre più intense e memorabili. Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi continuamente, passando da ruoli romantici a personaggi complessi e controversi, collaborando con i più grandi registi del nostro tempo.Per celebrare i suoi 50, ecco una lista dei diecichesegnato la sua carriera, e che meritano di essere visti almeno una volta., 10che lo“Romeo + Juliet”Nel 1996 Baz Luhrmann mette in scena una rivisitazione moderna della tragedia shakespeariana nel quartiere di Los Angeles Verona Beach.Nel, accanto a Claire Danes, un giovaneinterpreta un Romeo carismatico e appassionato, incarnando perfettamente lo spirito ribelle e romantico del personaggio in un cult degli‘90 che non passa mai di moda e che ha fatto sognare moltissimi fan del genere.