Sport.quotidiano.net - L’analisi dei due tecnici dopo la sfida finita con un pareggio. Clementi: "Per vincere serviva qualcosa in più». Soddisfatto Bilò: "È un gruppo eccezionale»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Buono l’atteggiamento, meno il gioco proposto, ma il bicchiere è comunque mezzo pieno per i senigalliesi.conta gli aspetti positivi di una gara che ha messo in luce una Vigor propositiva, ma allo stesso tempo distratta in alcune fasi salienti del match. Luci ed ombre, progressi e vecchie lacune, ma i rossoblu non hanno affatto sfigurato. "Perin più, mi sembra chiaro – dice il mister della Vigor Aldo–. La Recanatese ha disputato un’ottima partita: sono in emergenza, eppure hanno saputo metterci in difficoltà". Prova in chiaroscuro, proprio come la prestazione di Diop, all’esordio assoluto in maglia Vigor. "La Recanatese è una squadra con un sistema di gioco che non mette eccessive pressioni all’avversario in fase di non possesso. Diop mi è sembrata una valida soluzione per trovare il giusto equilibrio, ma deve fare di più – rimarca l’allenatore –.