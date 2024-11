Quotidiano.net - La fontana delle polemiche: “Trevi, piscina comunale”. Roma bersagliata di critiche

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

, 10 novembre 2024 – È un po’ troppo farsi quattordici ore di aereo per gettare un dollaro in una, tuona un commento social ripreso dal quotidiano britannico The Guardian. Anne Scheffer-Mann, una turista brasiliana aper festeggiare le nozze d’oro dei genitori, invece, non se ne fa un cruccio. “I miei genitori – dice sempre al Guardian – sono stati qui l’ultima volta nel 1999 e hanno descritto un’esperienza completamente diversa. Ma i lavori devono essere fatti e, anche se la piscinetta è un po’, come dire, particolare, è una bella idea”. Ladinon smette mai di far parlare di sé. Ogni anno quattro milioni di persone si riversano davanti a uno dei monumenti più iconici della Città Eterna, inaugurato nel 1762. Con il Giubileo del 2025 si pensa che il numero di visitatori si moltiplicherà almeno per tre o quattro.