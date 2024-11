Lanazione.it - La Asl Toscana sud est candidata al Premio Nazionale Smartphone d’Oro 2024

Arezzo, 11 novembre– La Aslsud estalC’è tempo fino al 20 novembre per votare il progetto video “Pillole di Emergenza – Urgenza” La Aslsud est è ufficialmenteallo. Il- ideato e promosso dall'associazione PA Social - è dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche. La Asl Tse ha candidato il progetto “Pillole di Emergenza – Urgenza”, brevi video dimostrativi per offrire alla cittadinanza consigli utili e pratici in caso di urgenze sanitarie. Cosa fare se si vene morsi da una vipera? Cosa non dobbiamo fare in caso di incidente? Come funziona la chiamata al 112? Sono domande a cui una risposta pronta e immediata può fare la differenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.