JuveCaserta stop alla striscia positiva | vince Piombino

Tempo di lettura: 4 minutiNon riesce la Paperdi2021 ad allungare lante sul campo di, dove è costretta ad incassare una sconfitta (87-79) al termine di una gara altalenante, nel corso della quale i bianconeri hanno subito, soprattutto nella parte finale, la fisicità difensiva dei padroni di casa e la loro precisione nel tiro ddistanza (15/31 complessivo pari a poco meno del 50%). Coach Cagnazzo ha dovuto fare a meno di Adamu ed ha dovuto, quindi, modificare in più occasioni il suo quintetto non potendo contare su un altro centro di ruolo al di fuori di Diouf, peraltro condizionato dai falli. E tanto si è tramutato anche in un vantaggio per i locali che sono riusciti a sfruttare spesso seconde occasioni con rimbalzi offensivi (50-40 il computo finale a favore dei padroni di casa).