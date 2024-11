Napolipiu.com - Inter-Napoli 1-1, Inzaghi: “Superiori tutta la gara, meritavamo la vittoria”

Il tecnico nerazzurro commenta il pareggio contro la capolista: soddisfatto della prestazione ma rammaricato per il risultato “Se c’era una squadra che doveva vincere era l’“. Simonenon ha dubbi nell’analisi del pareggio contro il, arrivato ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 di San Siro.“Sono soddisfatto di tutto”, ha esordito il tecnico nerazzurro. “Abbiamo concesso solo su calcio piazzato. Ilè forte, ma noi siamo statiperla. Non mi aspettavo una prestazione così importante dei miei dopo lacon l’Arsenal“.L’analisi della“Di più non potevamo fare”, ha proseguito, “senza dimenticare chi avevamo di fronte. Ilè una grande squadra e i ragazzi sono stati bravissimi. Tutti si sono comportati alla grande, ho fatto i miei complimenti al gruppo dopo la partita”.