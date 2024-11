Gaeta.it - Incidenti stradali a Tricase: un morto e un ferito grave in un tragico scontro

Facebook WhatsAppTwitter Unepisodio di cronaca si è registrato sulla strada provinciale che collega Lucugnano a, dove due giovani sono stati coinvolti in un incidente stradale. Da una prima ricostruzione dei fatti, si apprende che uno dei ragazzi viaggiava su una bicicletta, mentre l’altro utilizzava un monopattino elettrico. Questoevento evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto per i mezzi a mobilità personale.La dinamica dell’incidenteL’incidente si è verificato in un momento di normale afflusso di traffico. I due giovani stavano procedendo lungo la carreggiata quando un’auto, una Volvo V40, li ha investiti. La forza dell’impatto è stata tale che il giovane sul monopattino, per ora non identificato, è purtroppo deceduto.