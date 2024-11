Panorama.it - Il trapianto di staminali che "restituisce" la vista

E’ la prima volta al mondo che undi cellule” laa persone che non riuscivano più a vedere a causa di una grave malattia. Sono i sorprendenti risultati -pubblicati oggi su Lancet- raggiunti dall’equipe di Oftalmologia dell’Università di Osaka, in Giappone, guidata da Kohji Nishida. I ricercatori, tra il giugno del 2019 e il novembre del 2020, hanno portato avanti uno studio clinico non randomizzato, operando a un solo occhio quattro persone (due donne di 44 e 39 anni e due uomini di 66 e 72) che soffrivano di LSCD, cioè di deficit delle cellulelimbiche. Questa patologia, che non può venire adeguatamente curata se non con trapianti da donatori deceduti, con tutti i rischi del rigetto, porta alla formazione di tessuto cicatriziale e alla conseguente opacizzazione della cornea, che poi a sua volta causa la perdita della