Harry Potter | Dove i film su Animali Fantastici hanno sbagliato?

Per dieci anni, le imprese disul grande schermorapito gli spettatori di tutte le età. Il ragazzo che è sopravvissuto era già un’icona letteraria, che divenne una figura prolifica anche sul grande schermo. Le qualità della saga dierano infinite, ma una particolarmente allettante era il suo mondo apparentemente illimitato: un universo ricco di storia in cui la gente voleva immergersi, che imitava anche l’esperienza reale della crescita.Cinque anni dopo chee i Doni della Morte – Parte seconda ha chiuso i conti con un angolo del mondo magico, la saga diha cercato di continuare a far girare i soldi con altre bacchette e imprese fantastiche. Improvvisamente, un mondo sconfinato è diventato molto più limitato e ripetitivo; una saga che prima attingeva alle esperienze degli adolescenti ora si rivolgeva esclusivamente alla ripetizione di vecchi pezzi del mito di