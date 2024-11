It.newsner.com - Errori e sviste poco conosciuti in Ghost

Gli anni 90? ci hanno regalato alcuni momenti indimenticabili del cinema, e una scena che spicca su tutte è l’iconica scena del vaso di. È un momento così romantico e appassionato che è diventato il simbolo del vero amore per una generazione.La musica, la chimica, le emozioni: tutto era perfetto. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte di questo momento indimenticabile? Potreste rimanere sorpresi da ciò che a molti è sfuggito quando si tratta di questo momento cinematografico leggendario.Se si guarda a tutti i film in cui Patrick Swayze ha recitato, è come sfogliare una collezione di gemme del cinema. The Outsiders, Dirty Dancing, Point Break e, naturalmente,del 1990.Il film è incentrato su Sam (Patrick Swayze), un banchiere assassinato il cui fantasma si propone di salvare la sua ragazza, Molly (Demi Moore), dalla persona che lo ha ucciso, con l’aiuto della sensitiva Oda (Whoopi Goldberg).