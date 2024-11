DiCaprio compie 50 anni e la ‘Leomania’ non è mai passata

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Leonardooggi 50e lanon è mai. Attore, stacanovista, stella tra le più luminose di Hollywood, playboy – ma nel suo cuore c’è solo mamma Irmelin – e attivista per l’ambiente. Ha interpretato ruoli memorabili, vincendo l’Oscar per quello sbagliato, ovvero ’The Revenant’. A soli 23ha raggiunto il successo planetario con l’interpretazione di Jack Dawson in ‘Titanic’, regalando una delle scene più iconiche del cinema mondiale: quella in cui Jack abbraccia da dietro Rose – interpretata da Kate Winslet – e lei urla “sto volando” dalla prua. E poi il bacio. E tutti in una valle di lacrime (c’è chi lo ammette e chi mente). Ma a spegnere il romanticismo (senza pietà, va detto) ci ha pensato Rose, che ha lasciato affondare Jack in fondo al gelido oceano (sì, perché su quella sottospecie di zattera un altro posto c’era eccome).