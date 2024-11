Ilfattoquotidiano.it - Conte is the new Allegri: basterà il pullman per vincere lo scudetto a Napoli?

Il sospetto avanzava da inizio campionato, corroborato giornata dopo giornata dalle tante prestazioni inguardabili, condite da altrettante vittorie del, stentate ma ineluttabili. Di corto muso, le avrebbe definite un saggio. Adesso, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, la metamorfosi è davvero compiuta (per uno scherzo del destino proprio sotto gli occhi del maestro che ieri osservava la partita in tribuna, sicuramente compiaciuto): Antoniois the new Max.Non se la prendano i tifosi del, raramente nell’ultimo decennio si è vista una capolista giocare così male. Anzi, una, la Juve di, appunto. Nella grande sfidacontro l’Inter, ildisi è presentato a San Siro non solo per non perdere, obiettivo tutto sommato condivisibile, ma proprio per non giocare.