Cinquestelle nel pallone, ora è giallo anche sul simbolo della discordia, bocciato nel 2023 dal Viminale

Ai mal di pancia programmatici e le smanie di ripartenza dopo la débacle elettorale si aggiunge il nodo del nome e del. Il nuovo inizio dei 5Stelle, che Conte vorrebbe imprimere con l’Assemblea costituente del 23 e 24 novembre a Roma, passaper il brand. Confermare nome eoppure rottamare tutto per un restyling a tutto tondo? È uno dei motivi del braccio di ferro tra l’ex premier e il fondatore Beppe Grillo. Gli iscritti potrebbero essere chiamati presto a prendere una decisionesu questo tema. Ma il dossier sulsi tingedi- Il nuovo logo con la scritta 2050, introdotto da Conte, infatti, non avrebbe superato il via libera dell’ufficio brevetti del ministero del made in Italy.5Stelle nel panico, ilsuldalA quanto risulta all’Adnkronos, il primo agosto dello scorso anno l’Ufficio ha respinto la domanda presentata dal M5S nel luglio del 2021 per la registrazione dell’attuale contrassegno.