Romadailynews.it - Cina-USA: tengono conferenza di cooperazione per lotta a merci contraffatte online

Pechino, 11 nov – (Xinhua) – Funzionari cinesi e statunitensi si sono incontrati a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, per discutere dellanellaalle venditedi prodotti contraffatti, ha dichiarato oggi il massimo organo cinese per la regolamentazione del mercato. La, organizzata congiuntamente dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) e dall’Ufficio statunitense per i brevetti e i marchi (USPTO), ha riunito piu’ di 200 rappresentanti delle forze dell’ordine e dei dipartimenti giudiziari, delle associazioni del settore, dei proprietari di marchi e delle piattaforme di e-commerce di entrambi i Paesi, ha dichiarato la SAMR in un comunicato. L’incontro ha fatto seguito al memorandum d’intesa sullain materia di proprieta’ intellettuale (PI) firmato tra la SAMR e l’USPTO a Pechino lo scorso aprile.