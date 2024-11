Gaeta.it - Campania: il Consiglio regionale respinge la mozione di sfiducia al Presidente De Luca

In un incontro deldella, ladicontro ilVincenzo De, proposta dal centrodestra, ha subito un pesante rifiuto, con 35 voti contrari a fronte di soli 15 favorevoli. Gli eventi hanno messo in risalto le tensioni politiche esistenti, coinvolgendo diversi gruppi e portando a riflessioni sul futuro della governabilità nella regione.Il voto e la composizione delLaè stata presentata da un gruppo di consiglieri del centrodestra, tra cui Stefano Caldoro e Severino Nappi, uniti nel loro intento di sollevare dubbi sulle performance del governo. Unico assente tra i votanti, i sostenitori dellahanno espresso le loro preoccupazioni riguardo allo stato della sanità, del lavoro e dei servizi pubblici in