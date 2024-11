Quotidiano.net - Bei, per italiani sfida clima al top priorità dopo carovita

Ben ottosu dieci riconoscono la necessità di adattare il proprio stile di vita agli effetti dei cambiamentitici. E' quanto risulta dall'indagine annuale suldella Banca europea per gli investimenti. Gli intervistaticonsiderano questa la secondapiù importante per il paese,il caro vita. Inoltre, molti ritengono che investire subito in interventi mirati a favorire l'adattamentotico contribuirà ad evitare costi maggiori in futuro. Secondo i dati infatti il 97% degli intervistatiritiene importante che il paese si adatti ai cambiamentitici, e per il 67% di loro è una; il 91% concorda sulla necessità di affrontare subito questa spesa per evitare costi maggiori in futuro. Nel 2024, ricorda la Bei, l'Italia ha affrontato molteplici eventi meteorologici rilevanti, tra cui intense ondate di calore e gravi siccità che hanno colpito in particolare le regioni meridionali, come la Sicilia e la Sardegna.