Atp Finals Sinner batte De Minaur in 2 set

(Adnkronos) – JannikAlex Deall’esordio nelle Atp2024 di Torino. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 10 novembre sconfigge l’australiano per 6-3, 6-4 in 1h25? nel match valido per la prima giornata del gruppo Ilie Nastase. Il 23enne altoatesino, che vince l’ottava sfida in altrettanti confronti diretti con l’australiano, torna in campo martedì 12 novembre per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, vittorioso al debutto contro il russo Daniil Medvedev. “Con Fritz sarà una partita molto difficile, oggi ha giocato molto bene, noi abbiamo iniziato bene, domani sarà una giornata riposo, ci penseremo dopodomani”, dicedopo l’esordio vincente. “Non aver giocato a Roma” gli Internazionali a maggio “mi ha fatto male e quindi giocare qui a Torino è ancora più bello, non c’è posto più bello dove finire la stagione.