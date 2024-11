Abruzzo24ore.tv - Asta per le Concessioni Balneari: 600 Spiagge in Vendita Entro il 2027

Pescara - Il decreto che regola leè stato finalmente approvato: ecco come cambieranno le regole per 600in Abruzzo, con sfide legali in vista. Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto Infrazioni, aprendo la strada per ladellein Abruzzo.il, ben 600saranno messe all', tra cui quelle dellepiù frequentate della regione, che vedranno cambiamenti significativi nella gestione delle risorse pubbliche. Il decreto permette ai Comuni di avviare e concludere le gare pubbliche per l'assegnazione delleil 30 giugno, con i titoli validi fino al 30 settembre dello stesso anno. Il ministero delle Infrastrutture,il 30 marzo 2025, dovrà definire i dettagli per calcolare gli indennizzi a favore dei gestori uscenti, che saranno a carico dei nuovi concessionari.