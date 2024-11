Secoloditalia.it - Arte e imprese, la sfida per declinare lavoro e creatività e trasformare la fabbrica in un’officina della cultura

L’idea appartiene al futurismo e al suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti:, rompendo vecchie cesure ed immaginando sintesi inusuali. Anche trae crescita spirituale, ridando finalmente una rappresentazione simbolica al fare quotidiano. Non certo – sia chiaro – per coprire contraddizioni e limiti dell’attività produttiva, ma per sublimarli, al punto da ispirare chi ogni giorno lavora.L’nelle: l’attualità di unache fu già del Futurismo«Il cantiere è il cervello / che matura / il poema universale /gente futura” – scrive (1912) il poeta futurista Luciano Folgore nei versi Al cantiere –. La, luogo-simbolo delindustriale, trova visibilità e rappresentazioni artistiche, mentre l’”crazia”, la supremazia dell’su tutte le manifestazioni dell’attività umana, celebra la liberazione – parole di Marinetti – «dalla massacrante monotonia dell’identicogrigio e dell’identica domenica vinosa» e contro l’agonizzante «quotidianismo uguagliatore».