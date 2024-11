Amorim ha in programma di parlare con Van Nistelrooy oggi

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-11 11:13:57 Breaking news:Rubenha intenzione dicon Ruud vanmentre inizia la sua revisione al Manchester United.inizia a lavorare all’Old Trafford dopo aver lasciato lo Sporting CP con una drammatica vittoria a Braga ieri sera, con la sua squadra che rimonta da 2-0 all’intervallo e vince 4-2.Il suo primo compito sarà quello di chiarire il futuro di Van, che è stato incaricato ad interim all’Old Trafford nelle ultime due settimane dopo l’esonero di Erik ten Hag.L’olandese ha guidato lo United a tre vittorie e un pareggio nelle sue quattro partite in carica e ha ricevuto un’accoglienza da eroe dallo Stretford End dopo la vittoria per 3-0 di ieri sul Leicester City.Ci hai reso orgogliosi, Ruud. pic.twitter.com/B29GnNMAsm—Manchester United (@ManUtd) 10 novembre 2024Alla domanda sul ruolo di Vanin futuro,ha detto: “Riguardo una leggenda di un club come il Manchester, ha fatto un ottimo lavoro.