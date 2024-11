Lapresse.it - Vela: Boris Herrmann a bordo del Malizia-Seaexplorer per il Vendée Globe, è la sfida definitiva

“Nonostante l’abbia già affrontata prima, questa resta la”.Herrmann, velista tedesco e membro dello Yacht Club de Monaco, è partito per la decima edizione del, la regata intorno al mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza, che si tiene ogni 4 anni dal 1989. “Non esiste un’altra regata come questa”, ha aggiunto durante una conferenza stampa tenutasi a Les Sables-d’Olonne, in Francia, dove la regata, doppiando i tre capi leggendari (Buona Speranza, Leeuwin e infine Capo Horn) prima di tornare a Les Sables d’Olonne, partirà il 10 novembre. Herrmann è tra i 40 velisti che partecipano a questa epica 24.300 miglia nautiche (45.000 km) e gareggia adell’IMOCA, battente bandiera monegasca. Vincitore del campionato IMOCA 2018/2020 e 5° nel precedente(in 80 giorni 15 ore 59 minuti 45 secondi), Herrmann è stato il primo tedesco a competere nel