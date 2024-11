Gaeta.it - Tempesta D’Amore: colpi di scena e drammi nelle puntate dall’11 al 15 novembre

La soap opera tedesca continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori con una programmazione avvincente su Rete 4. Nella settimana al 15, gli episodi si concentreranno su eventi drammatici ed che coinvolgeranno i protagonisti. In particolare, Leander e Vanessa si troveranno al centro di situazioni davvero intense, promettendo momenti di tensione e intrighi.Leander e il complotto di Suor GesineLeander è sull'orlo della scoperta di un complotto orchestrato ai suoi danni. Convinto che Suor Gesine stia tramando contro di lui, si rivolgerà a Michael per chiarire alcuni eventi recenti. Michael rivela che Gesine ha tentato di contattare Alexandra, portando Leander a mettere in discussione le sue vere intenzioni.