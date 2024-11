Sport.quotidiano.net - Spal, incubo ultimo posto da scacciare. In crisi e decimata, sfida il Pineto

Il pareggio strappato sul campo della Lucchese nell’anticipo della quattordicesima giornata consente al Legnago Salus di agganciare la. Questo significa che la squadra di Dossena scenderà in campo colda ultima della classe, una vera e propria umiliazione per un club glorioso che aveva iniziato il torneo con ben altre prospettive. La realtà però è questa, e bisogna farsene una ragione. Tutte le anime della– a partire dai tifosi – devono quindi sforzarsi di fare quadrato intorno ad Antenucci e compagni, con l’obiettivo di battere oggi ile sabato prossimo il Legnago Salus, due avversari che in un mondo normale dovrebbero fare il solletico allae che invece ora fanno paura. Non tanto per il valore delle rispettive rose, ma per il modo in cui i biancazzurri sono costretti ad avvicinarsi a questi scontri diretti fondamentali.