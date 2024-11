Inter-news.it - Severgnini: «Inzaghi astronauta! Lukaku e Skriniar, delusioni Inter»

Beppe, noto giornalista, scrittore e tifoso nerazzurro, ha parlato a Sky Sport in vista di-Napoli di questa sera. Sottolineando i meriti di Simonee commentando, naturalmente, il ruolo di Romeluquesta seraATTESA – Beppeè un notissimo tifoso nerazzurro, nonché, naturalmente, giornalista e scrittore. E parlando di-Napoli di questa sera, ha voluto sottolineare la parte più romantica del momento vissuto dai nerazzurri. Citando anche due giocatori che non hanno lasciato un bel ricordo. Uno dei quali, Romelu, tornerà a San Siro proprio questa sera. Un discorso ampio il suo, che si ricollega anche al libro appena pubblicato che copre i primi 25 anni di questo secolo, passando per gioie e dolori del percorso dell’. Con la seconda stella come avvenimento più recente, arrivato al termine della scorsa, trionfale, stagione.