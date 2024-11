Ilrestodelcarlino.it - Rapina in hotel per pagare la cena al ristorante, arrestato

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 10 novembre 2024 – Si siede al, mangia a scrocco perché non ha i soldi perla. Poi esce da lì, va in undel centro, colpisce l’addetto alla reception e torna alcon i soldi. Ma trova la polizia. Così nei guai è finito un uomo. È quanto è accaduto l’altra notte, poco prima delle 2, nel centro di Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, intervenuti sul posto, l’uomo, un italiano, è entrato in undi corso Dalmazia. Si è seduto al tavolo e ha ordinato qualcosa da mangiare. I problemi sono cominciati al momento di andare alla cassa eil conto. L’avventore, infatti, non aveva soldi con sé. Così ha pensato bene di uscire dal, passare in corso Umberto I e raggiungere a piedi l’Palace, la struttura che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria.