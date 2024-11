Sport.quotidiano.net - Perkovic al debutto al Palafiera: "Aspettavo un’occasione così"

Occhi furbi, sorriso sbarazzino e gioioso, Toniè stato presentato ieri come nuovo giocatore dell’Unieuro: stasera alle 20 il suoalcontro Orzinuovi, la sua prima volta a Forlì. Deve far dimenticare non tanto le prestazioni di Shawn Dawson (solo due partite in campionato), quanto la cappa di negatività che gravava sulla squadra forlivese che ha sofferto l’assenza di un giocatore straniero nel suo roster. L’arrivo di Toni, guardia 25enne di 191 centimetri, sembra aver spazzato via incertezze e musi lunghi. Con un giocatore in più, a Torino tutto, quasi per incanto, è tornato a funzionare in maniera brillante.come una rondine non fa primavera, una partita non fa una stagione, ma i 10 punti in 20 minuti segnati dal nuovo arrivato praticamente dopo un allenamento e mezzo sono stati un balsamo per Cinciarini e compagni.