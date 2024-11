Ilrestodelcarlino.it - Palio dei Comuni show, vince Francavilla d’Ete

Montegiorgio (Fermo), 10 novembre 2024 – A sorpresa spunta Dany Capar con una straordinario Alessandro Gocciadoro, cosìil primodella sua storia. Si è svolta oggi all’ippodromo San Paolo la 36esima edizione, gara di Gruppo uno seguita in tutta Europa, ma soprattutto un appuntamento imperdibile dagli appassionati di tutto il centro Italia. Alla cronaca va aggiunta purtroppo una nota negativa, nella notte fra sabato e domenica, all’interno delle scuderie dell’ippodromo è stato registrato un furto nonostante la presenza di un servizio di vigilanza. I ladri hanno portato via 4 sulky, finimenti e altri attrezzi da gara per un valore di 200mila euro. La nota positiva invece l’afflusso di gente all’impianto tornato quello dei tempi d’oro. Subito dopo la sfilata del corteo in pista e la benedizione delalle 16,15 è partita la prima batteria eliminatoria che ha perso subito uno dei protagonisti Joyner Sport abbinato a Fermo, uno dei favoriti.