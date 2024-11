Marmellata di castagne | la mia ricetta autunnale preferita!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Ladiè sicuramente la mia confettura! Ne andiamo ghiotti in famiglia! A colazione su una fetta di pane tostato sprigiona un gusto così intenso che non resistiamo e facciamo il bis o il tris. Ma non solo, è perfetta per guarnire crostate, frollini caserecci, pan di Spagna! E così ogni anno, dopo la nostra consueta raccolta nei boschi, seleziono le migliori, le lesso e inizio la preparazione.I passaggi sono semplicissimi, ma serve un po’ di pazienza e una lunga cottura in due diversi tempi per ottenere la giusta cremosità. In totale, serviranno 2 ore per invasare la.Gli ingredienti sono 3o marroni, acqua e zucchero.Che ne dite allora? Vado al dunque e vi mostro come procedo! Il risultato è delizioso, sono certa che vi metterete subito ai fornelli! Ma prima, ricordate sempre di sterilizzare i baratto.