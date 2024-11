Inter-news.it - Lobotka, Conte sorride per Inter-Napoli. Ma scelta decisa – CdS

Antoniopuòre in vista di, dal momento che è riuscito a recuperare il suo centrocampista Stanislav. Ma come scrive il Corriere dello Sport, laper quel ruolo è ormai già stata presaRIENTRO DALL’INFORTUNIO – Se da una parte Simone Inzaghi può gioire per i recuperi di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per una sfida importantissima comedi questa sera, dall’altra anche Antonio. Tra i convocati per la partita, infatti, figura anche Stanislav. Lo slovacco aveva dovuto rinunciare alle ultime gare dei partenopei a causa di un problema al tendine rimediato nell’ultima sosta per le nazionali, con Billy Gilmour a prendere il suo posto dal primo minuto. Un recupero graduale quello di, che lo ha portato a essere a disposizione per la trasferta di San Siro di questa sera.