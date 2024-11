Inter-news.it - LIVE – Inter-Lazio Women 1-0, chance rigore, Runarsdottir si oppone!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è l’incontro valido per la non giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).1-071? PARATO! Connolly parte dal dischetto maè bravissima adcettare la traiettoria e ad allungarsi. La palla viene deviata in angolo!70? Calcio diper la!69? Doppia sostituzione per l’: esce Serturini entra Merlo, esce Csiszar entra Detruyer.66? Cartellino giallo per Andres entrata in ritardo su Visentin64? Contropiede dellacon Visentin sola contro Andres al limite dell’area. La biancoceleste calcia col destro masi distende e risponde senza troppi problemi.