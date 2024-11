Ilgiorno.it - Lazzaretto di Porta Venezia: "Da ricovero per appestati a zona di locali e movida"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Era la cittadella degli, costruita tra fine ’400 e inizio ’500 comedurante le epidemie. Era un vasto recinto quadrato - circondato da un fossato pieno d’acqua - con lati di quasi 400 metri, edificato nellaoggi delimitata da via, corso Buenos Aires, via San Gregorio e viale Vittorio Veneto. Rievocato ne I Promessi Sposi e demolito nel 1881, dell’anticoresta solo la chiesa di San Carlo, al centro dell’area, e un tratto di mura, che conservano ancora cinque delle 288 stanze originarie. Per il resto, laè puntellata da ristoranti, negozi, fumetterie, bar, ed è divenuta luogo dellaqueer. "C’è sempre molta gente, fuori e dentro i", racconta Laura Pini, che frequenta spesso il quartiere di sera. "A volte c’è qualche lite, qualche rissa, ma non più che in altre zone".