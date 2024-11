Sport.periodicodaily.com - Juric-Roma, ufficiale il divorzio

La pesante sconfitta casalinga patita contro il Bologna ha messo definitivamente fine al sodalizio. Il club giallorosso ha proceduto immediatamente all’esonero del tecnico croato subentrato a De Rossi lo scorso settembre, riservandosi di scegliere il sostituto nei prossimi giorni.: IL COMUNICATOQuesta la nota del club capitolino dell’esonero del tecnico Ivan: “Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.I NUMERI DIALLAIl tecnico lascia i giallorossi con un bilancio negativo in campionato: 4 vittorie, 3 pari e 5 sconfitte in dodici partite.