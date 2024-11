Anteprima24.it - Jomi Salerno, espugnata Brixen: ora testa all’Europa

Tempo di lettura: 1 minutoLaespugna Bressanone e porta a casa la quarta vittoria consecutiva nelle ultime quattro partite di campionato. Parte benissimo il club allenato da Thierry Vincent che con un break di 4 reti in sette minuti incanala subito il match. Al quarto d’ora il tabellino recita 5-9 perche è brava a mantenere il ritmo della gara nonostante la tenacia di.Il primo tempo si chiude col risultato di 13-17, con laavanti di quattro. Nella seconda frazione di gara ilprova a rientrare in partita ma a poco più di 10 minuti dal termine il break di tre reti di Rossomando portaa nove reti di distanza. Il match termina col risultato di 22-30 in favore del sette di Vincent che adesso metterà in pausa il suo campionato per puntare i riflettori sul doppio impegno europeo.