Terzotemponapoli.com - Inter, Inzaghi: “Intensità e Concentrazione per Vincere”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Dopo l’vallo della partita trae Napoli, in cui l’ha raggiunto il pareggio, Simoneha condiviso le sue impressioni ai microfoni di DAZN.ha commentato positivamente la prestazione della squadra, riconoscendo però un momento di disattenzione difensiva su una palla inattiva, che ha permesso al Napoli di segnare. Nonostante questo episodio, l’allenatore ha sottolineato la necessità di mantenere il ritmo e la mentalità dimostrati, evidenziando la qualità del gioco espressa dall’nel primo tempo.: Dominio del Gioco e Errori Difensiviha voluto rimarcare come la squadra sia stata capace di controllare il ritmo della partita, mostrando aggressività e determinazione nel mantenere il possesso e cercare occasioni offensive. La sua dichiarazione sottolinea la fiducia nella preparazione tattica e nella capacità della squadra di rispondere a un avversario competitivo come il Napoli.