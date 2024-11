Lanazione.it - Incubo furti a Firenze, il bar che ne ha subiti tre in meno di tre mesi: “I tempi più bui dei nostri 60 anni”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 10 novembre 2024 – E’ la terza volta indi un anno che il Bar Francesconi, in piazza Pier Vettori dal 1966, viene visitato dai ladri. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Due uomini, come mostrano le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza, poco dopo le tre con un tombino hanno infranto la porta a vetri per poi intrufolarsi all’interno e scappare via con il fondocassa e circa cento pacchetti di sigarette. Questo, nonostante le telecamere e il sistema di allarme. I due, con il capo appena coperto da un cappuccio e con estrema disinvoltura, hanno arraffato quello che hanno trovato sotto mano per poi abbandonare nel giro di pochi minuti il bar. Non ne possono più Antonio Francesconi che gestisce il bar con i due figli Andrea e Marco: “Abbiamo aperto nel 1966 e mai come in questi ultimici sentiamo così impotenti e indifesi non tanto da parte delle forze dell’ordine ma dalla mancanza di leggi o meglio di giustizia”, dice Andrea, la seconda generazione.