Sport.quotidiano.net - Il tecnico spiega: "Ha un fastidio». Ma l’argentino si aspettava di poter almeno fare un provino. Giallo Dybala: fuori dai convocati

Non c’è pace in casarossa e certo non poteva placare gli animi il deludente 1-1 strappato giovedì in Europa League sul campo dell’Union Saint Gilloise. A proposito di occasione da sfruttare per il Bologna: oggi non sarà della partita Paulo, ieri escluso dalla lista deicon una pubblicazione di Juric che, sussurrano a Trigoria, avrebbe spiazzato lo stesso calciatore che sapeva di doverunnel pomeriggio. E invece : "ha avuto un problema giovedì – le parole del– e anche il giorno dopo in allenamento ha avvertito un, effetto di cose che si trascina da tempo". In dubbio invece Pellegrini ("devo ancora pensare se giocherà o meno") mentre altri dubbi Juric ieri ha provato a spazzarli in merito al rapporto col ‘fantasma’ Hummels: "In Coppa l’ho fatto riposare ma non c’è stato nessun litigio tra noi".