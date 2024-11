Lanazione.it - Il debutto di Markovski. Estra, assalto alla Dinamo

Un altrosulla panchina dell’dopo quello di Dante Calabria, ad inizio stagione, quelli per una giornata di Giuseppe Valerio e Tommaso Della Rosa, e ora quello di Zaresperando di fermarci qui.è un tecnico che non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla da solo, e può essere per tanti motivi l’uomo giusto per guidare l’. Il nuovo coach si troverà a debuttare sulla panchina di Pistoia proprio contro l’ultima squadra che ha allenato in serie A: laSassari (questa sera ore 20).è arrivato da pochi giorni e come per sua stessa ammissione dopo avere provato ad "inserire bruscamente le proprie idee" si è reso conto che c’era bisogno di fare un passo indietro e di "adattarsi piano, piano alle caratteristiche della squadra". In poche parole bisogna prima costruire un gruppo, una squadra, darle un’identità, mettere le basi e poi sviluppare l’idea di gioco più vicina a quella del nuovo allenatore.