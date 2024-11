Gaeta.it - Etnoragù: trionfo al London Movie Awards e riconoscimenti internazionali per il cortometraggio di Cristiano Esposito

Facebook WhatsAppTwitter Alha fatto parlare di sé. Il, scritto e diretto da, ha ottenuto premi prestigiosi come miglior commedia, miglior, miglior colonna sonora e miglior montaggio. Oltre ai successi individuali, il film ha ricevuto due menzioni d’onore per le interpretazioni di Salvatore Misticone e Stefania Ventura, i cui talenti emergono accanto a quelli di un cast composto da Pietro Tammaro, Amedeo Colella, Carolina Infante, Alessandro Incerto e Mauro Palumbo. La pellicola ha anche conquistato il titolo di miglioral New Yorke ha ricevutoall’International Audiovisual Market di Roma.Una storia che unisce Napoli e Palestina, pensato per il Forum delle Culture nel 2013, racconta un incontro-scontro culturale tra Napoli e la Palestina.