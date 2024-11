Ilnapolista.it - Elis racconta il risveglio dal coma: «Non ricordavo di essere un calciatore, di essere in Francia o honduregno»

Alberth, attaccante della nazionale honduregna, giocava per il club francese Bordeaux. In una partita di Ligue 2 contro il Guingamp,va a contrasto aereo e sbatte violentemente il capo. “Le strazianti riprese dell’incidente mostrano, con il corpo contorto di 90 gradi ai fianchi, cadere a testa in giù sul prato prima di rotolare due volte, finendo a pochi centimetri dalla linea di porta. Non si alza“. I paramedici hanno impiegato lunghi otto minuti per stabilizzarlo sul campo. Da lì la corsa in ospedale il Chu Pellegrin di Bordeaux, dove è stato messo infarmacologico e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. È rimasto incosciente per quattro giorni. The Athletic lo ha intervistato.: «Ho imparato di nuovo a parlare e a scrivere»Ilparla del suodopo il