Napolipiu.com - Conte cambia modulo per Napoli-Inter: Il retroscena del CorrSport

Il tecnico azzurro studia nuove soluzioni per sorprendere Inzaghi nella sfida contro i nerazzurri Il Corriere dello Sport svela i piani di Antonioper. Il tecnico azzurro starebbe preparando importanti novità tattiche per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, ilsi prepara ad abbandonare il 4-2-2-2 visto nelle ultime uscite, a partire dalla sfida con il Monza. La novità più significativa riguarda il ruolo di McTominay, che dovrebbe arretrare la sua posizione rispetto al solito ruolo di supporto a Lukaku.Un’altra modifica sostanziale riguarda Politano, che si sta trasformando in un esterno a tutta fascia nel 5-4-1 utilizzato in fase difensiva. Il Corriere dello Sport sottolinea come i movimenti dell’exsaranno determinanti quanto quelli di McTominay nel nuovo assetto tattico.