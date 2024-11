Civitanova-Piacenza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la settima giornata di andata del campionato didi. I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo aver sfiorato l’impresa a Perugia, tornano sul campo di casa per provare a strappare altri punti ad una big. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, ancora imbattuti e con un solo punto concesso fin qui, che non si vogliono di certo fermare ora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 10 novembre all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Cucine Lube-Gas Sales Bluenergydella massima serie del campionato italiano di