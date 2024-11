Oasport.it - Calendario ATP Finals 2024 oggi: orario 10 novembre, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

è il grande giorno dell’inizio delle ATP: Jannik Sinner farà il suo atteso esordio alla InAlpi Arena contro Alex de Minaur. Primo match della fase a gironi in cui sarà cruciale ottenere una vittoria per incanalare subito il discorso qualificazione, per affrontare con maggiore serenità i match contro Medvedev e FritzL’avversario è sicuramente alla portata del numero 1 del mondo e per caratteristiche tecniche ha dimostrato anche in passato di trovarsi bene: non a caso ha vinto sette dei sette precedenti giocati. De Minaur copre bene il campo con la sua rapidità di piedi, è molto bravo nella fase di reazione, nella fase difensiva, ma con i suoi colpi difficilmente riesce a impensierire Sinner.Nell’altro match si oppongono invece Daniil Medvedev e Taylor Fritz: sfida sulla carta equilibrata tra i due, visto il momento non eccelso del russo.