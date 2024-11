Anteprima24.it - Benevento, domani giornata di riposo: mercoledì giallorossi ad Apollosa

E' iniziata già oggi la marcia di avvicinamento deial derby contro l'Avellino in programma domenica 17 novembre al "Ciro Vigorito". Chi non è sceso in campo con il Picerno ha svolto una seduta completa mentre chi ha preso parte alla gara si è limitato a massaggi ed esercizi defaticanti., invece, il gruppo avrà un giorno diriprendendo ad allenarsi martedì all'Antistadio Imbriani., poi, la squadra con in testa il presidente Vigorito sarà adper l'inaugurazione del ristrutturato campo sportivo ora dotato di un impianto sintetico di ultima generazione.