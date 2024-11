Secoloditalia.it - Unseen Bar – Milano

BarVia Ronchi, 13 – 20134Tel. 345/3648133Sito Internet:Tipologia: cocktail barPrezzi: cocktail 10/12€Chiusura: LunedìOFFERTA“Benvenuti adBar, il vostro santuario virtuale in forma liquida; non c’è un bancone, non c’è una bottigliera, ci siete solo voi. Lasciatevi trasportare, socializzate e fatevi sorprendere”. Questo è il biglietto da visita del cocktail bar in zona Lambrate in cui assaggiare le miscele di Milo Occhipinti, giovane bar tender veronese, forte di una significativa esperienza sulla scena della mixology londinese. Di questo locale, il cui nome significa “non visto”, colpisce subito l’assenza del bancone, l’abbattimento totale della barriera tra barman e cliente, con un grande tavolo al centro della stanza sul quale Milo prepara direttamente le sue creazioni.