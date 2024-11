Trump presidente i timori del Pentagono | da deriva autoritaria a uso esercito

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dopo la vittoria schiacciante di Donaldalle elezioni americane 2024, ilteme ”i grandi sconvolgimenti” che potrebbero verificarsi con il tycoon comandante in capo, con una “”, ma anche “un processo decisionale caotico che con bruschi cambiamenti renda difficile il lavoro”. Ma non solo. Si teme anche che ileletto possa mantenere la promessa elettorale di schierare l’a livello nazionale contro i cittadini americani, che esiga dai vertici del dipartimento fedeltà a lui e tenti di modificare una istituzione che è apartitica e apolitica in una esplicitamente leale a lui. A rivelarlo è il Washington Post, ricordando come durante il suo primo mandatoinfrangesse le norme e spesso si scontrasse con i leader del, anche se nominati da lui.