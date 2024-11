Lanazione.it - Saúl Sosnowski e il tema "debordante" dell'identità

Firenze, 9 novembre 2024 - Tra differenza ed erranza, per molti si pone il problemaa propria, come una migrazione (esodo?) permanente. Prendi Alejandro Subass, quando aveva dieci anni a Buenos Aires. “Da poco prendeva l’autobus da solo in una città circoscritta alla distanza tra casa e scuola. Aveva già sentito e vissuto l’essere ebreo come una differenza: la doppia scolarità, l’ora di etica, di morale per lui e altri due o tre invece di una lavagna con scritte in gessi colorati; i sabati alla sinagoga vicino a scuola; ebreo di merda, qualche sassata, minacce che avrebbero rannuvolato il primo annoe superiori”. Un tale Juan (un compagno di scuola? L'edicolante? Un vicino di casa?) una volta gli disse: “Ehi, ebreo russo, vuoi che ti stacchi il manifesto di Stalin dalla parete?”.