Sport.quotidiano.net - Promozione. "Il mio Trodica ha un solo risultato: la vittoria»

Roberto Buratti, allenatore del, presenta la decima giornata del girone B diche propone sfide interessanti. Porto Sant’Elpidio-Sangiorgese Monterubbianese: "Penso che possa finire in parità il derby, ritengo la Sangiorgese una formazione quadrata che presto lascerà l’ultimo posto" Aurora Treia-Vigor Montecosaro: "Ritengo che possa vincere l’Aurora Treia perché è ora che centri il successo e perché è più forte sul piano tecnico degli avversari". Elpidiense Cascinare-Casette Verdini: "È il classico testacoda, da un lato c’è l’Elpidiense Cascinare che sul suo campo è da prendere con le pinze, dall’altra parte un Casette Verdini in grande forma. Può finire in parità". Grottammare-Palmense: "A me piace il Grottammare che ha un bel mix tra giovani ed esperti, ritengo che possa vincere la squadra di casa".