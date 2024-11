Gaeta.it - Premiazioni al Premio Internazionale Sulmona: ecco i vincitori della 51ma edizione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella suggestiva cornice del Teatro Comunale “M. Caniglia” disi è svolta la cerimonia di premiazionedel. L’evento ha visto brillare talenti provenienti da diversi ambiti, con riconoscimenti che spaziano dall’arte al giornalismo. La manifestazione, promossa dal circolo d’arte e cultura Il Quadrivio, si è contraddistinta per la qualità e la varietà delle opere presentate.Idelle varie categorieNella sezionesono stati premiati Gonzalo Orquin, Fatma Ibrahimi e Lea Contestabile, che si sono distinti rispettivamente per il loro contributo nell’arte e nella cultura. Gonzalo Orquin, con la sua visione peculiare, ha catturato l’attenzionegiuria, mentre Fatma Ibrahimi ha impressionato per la sua capacità di esplorare temi contemporanei attraverso il suo lavoro.